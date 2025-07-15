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Гуманитарная помощь от Тампере: Киев получил пассажирские автобусы

Вторник 15 июля 2025 15:39
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Гуманитарная помощь от Тампере: Киев получил пассажирские автобусы Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Киев получил в качестве гуманитарной помощи от финского города-побратима Тампере еще 2 дизельных пассажирских автобуса, которые город переоборудует и будет использовать для гуманитарных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Киев получил в качестве гуманитарной помощи от финского города-побратима Тампере еще 2 дизельных пассажирских автобуса. Столица переоборудует их и будет использовать для гуманитарных целей", - отметил Кличко.

Он напомнил, что помощь от Тампере поступает не впервые.

"Финский город, за время полномасштабной войны в Украине, неоднократно присылал Киеву гуманитарные грузы: генераторы различной мощности, медикаменты, самые необходимые вещи для младенцев. В частности, в 2023 году Киев получил от Тампере 9 пассажирских автобусов. В них тогда приезжала и гуманитарная помощь, которую собирали для Киева городские власти совместно с активными гражданами Финляндии. Также в Тампере ездили на отдых группы детей из Киева", - написал мэр.

Гуманитарная помощь от Тампере: Киев получил пассажирские автобусы

Он поблагодарил Посольство Финляндской Республики в Украине, мэрию и общину Тампере, финских партнеров за солидарность и поддержку.

"Сегодняшняя помощь - еще одно свидетельство того, что Киев имеет настоящих друзей, которые поддерживают нас в борьбе за свободу, демократию и независимость", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Киев Виталий Кличко
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