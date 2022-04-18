У Гуляйполі окупанти фосфорними бомбами руйнують будинки та інфраструктуру

Гуляйполе та околиці міста щодня піддаються масованим обстрілам російськими окупантами. Особливо напруженими на "Махновській дузі" виявилися вихідні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Запорізької ОВА в Telegram.
Обласне керівництво заявило про активні бойові дії в Гуляйполі. Місто щодня обстрілюють війська РФ.
"При цьому обстрілюють не лише зі стрілецької зброї, а й забороненими фосфорними бомбами. Зруйновано житлові будинки, об'єкти соціальної сфери", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, напередодні в приватний сектор "прилетіла" крилата ракета. Внаслідок удару поранення отримав літній чоловік, а кілька будинків зазнали значних руйнувань.
Нагадаємо, що Україна закликала РФ відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя в Бердянськ.
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