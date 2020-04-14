Губернатор штату Нью-Йорк заявив, що пік смертності від Covid-19 пройдено

Губернатор американського штату Нью-Йорк, де зафіксовано найвищий у світі рівень зараження коронавірусом Covid-19, заявив, що пік смертності вже пройдено. Про це на прес-конференції сказав губернатор штату Ендрю Куомо, повідомляє CNN.

Куомо зауважив, що за неділю, 12 квітня, від Covid-19 помер 671 мешканець штату, тоді як у суботу було зафіксовано 758 летальних випадків. Загалом у штаті Нью-Йорк від коронавірусної хвороби померли 10 тис. 56 осіб.

Він заявив, що ситуація вже “не така кепська, якою була раніше”, і додав, що кількість госпіталізованих продовжує зменшуватися, однак досі близько 2 тис. людей щоденно потрапляє в медичні заклади.

"Найгірше ми пройшли, якщо тільки будемо продовжувати робити розумні кроки надалі", - заявив очільник штату.

“Якщо ви ізолюєтеся, якщо ви вдаєтесь до запобіжних заходів, ваша родина не буде інфікованою. Ми можемо контролювати поширення”, - наголосив Куомо.

Чиновник зазаначив, що пандемія не завершиться, поки не з’явиться вакцина від COVID-19, на що може знадобитися від 12 до 18 місяців.

“Я хочу, аби це завершилося завтра. Але це нереально”, - наголосив Куомо.

Нагадаємо, на 13 квітня кількість інфікованих в світі перевищила 1,8 млн. Найвищі показники захворюваності зберігаються в США, де заражені COVID-19 560 тис. громадян, з них померли близько 22 тис. Більше 32 тис. американців одужали.

На другому місці після США йде Іспанія. Кількість заражень в країні становить понад 166 тис, в Італії - 156 тис. підтверджених випадків. У Франції та Німеччині це число становить понад 132 тис. та 127 тис. осіб відповідно.