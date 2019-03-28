Гуайдо заборонили займати державні посади

Уряд підконтрольний Ніколасу Мадуро заборонив лідеру венесуельської опозиції Хуану Гуайдо, якого світові лідери визнали тимчасовим президентом країни, обіймати державні посади протягом 15 років. Про це повідомляє АР.

Агентство повідомляє, що підконтрольний Мадуро уряд пояснив своє рішення наявністю порушень у фінансових документах Гуайдо. Таким чином, Гуайдо відкликаний з посади голови Національного зборів Венесуели.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо анонсував нову акцію за повалення президента країни Ніколаса Мадуро на початку квітня. За його словами, 6 квітня стартує підготовчий етап акції "Операція Свобода", яка спрямована на "припинення узурпації у Венесуелі і відсторонення Мадуро від влади".

Нещодавно Гуайдо заявляв, що уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро знаходиться в ізоляції та незабаром припинить свою роботу.

Раніше невідомі закидали автомобіль, на якому лідер опозиції Гуйдо виїжджав з будівлі Національної асамблеї в Каракасі, камінням та піротехнічними засобами. За попередньою інформацією, напад організували прихильники президента Венесуели Ніколаса Мадуро.