Гуайдо впевнений, що Мадуро незабаром піде

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро знаходиться в ізоляції і незабаром припинить свою роботу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Вони (уряд на чолі з Мадуро - ред.) ізольовані, в самоті, слабшають день від дня. Дипломатичний і фінансовий тиск спрацював", - заявив Гуайдо.

На його переконання, венесуельці ненавидять нинішній уряд республіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо заявив про підготовку операції "Свобода", метою якої буде захоплення влади в країні.

Він зазначив, що рішення провести подібну операцію прийшло після затримання керівника його апарату Роберто Марреро.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки ще не приступали до застосування найжорсткіших санкцій відносно Венесуели.

Раніше ввели санкції проти Венесуели, а саме проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови. При цьому США виключили з санкційних списків по Венесуелі 12 фізосіб, причини поки не вказуються.