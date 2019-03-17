Гуайдо розраховує на підтримку партнерів у випадку арешту

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Гуайдо зазначив, що у Венесуелі існують ризики опинитися за гратами займаючись політикою

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що в разі свого арешту у Венесуелі він розраховує на підтримку своїх міжнародних партнерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету ABC.

За словами Гуайдо, через те, що він займається політикою існує ризик потрапляння за грати.

"У Венесуелі існують ризики життя і ув'язнення при роботі в політиці. Режим має зрозуміти, що нас не зупинять ні переслідування, ні репресії", - заявив він.

Також Гуайдо зазначив, що рішення арештувати його було б дуже великою помилкою президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Я думаю, що затримання стало б великою помилкою режиму, враховуючи, що у нас є міжнародна підтримка", - вважає лідер опозиції.

Проте, якщо влада Венесуели все ж вирішить арештувати лідера опозиції, Гуайдо розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

"Вони (союзники - ред.) заявили про свою повну підтримку і безпрецедентну відповідь", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опозиція Венесуели взяла під контроль нафтову компанію Citgo, яка є дочірнім підприємством державної PDVSA. За словами Хуана Гуайдо, опозиція взяла контроль над Citgo, щоб чинний президент Ніколас Мадуро не зміг її "остаточно розікрасти".