Гуайдо закликав венесуельців вийти на суботні протести

Лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки вийти з акціями протесту у суботу, 11 травня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter місцевого журналіста Габріеля Бастідаса, котрий процитував слова Гуайдо.

У ході прес-конференції, яка відбулась у четвер, 9 травня, в Каракасі, венесуельський лідер нагадав про арешт свого соратника, першого віце-спікера парламенту Едгара Самбрано. Гуайдо важає, що таким чином режим президента Ніколаса Мадуро намагається залякати опозицію.

"Страх не змусить нас покинути вулиці. У суботу ми повертаємося на мітинги по всій країні. Заради захисту парламенту й заради захисту громадян", - цитує Гуайдо журналіст.

Також опозиціонер заявив, що нинішня влада подібними арештами намагається провести демонтаж національної асамблеї (парламенту Венесуели, - ред.).

"Кожна атака режиму робить венесуельський народ сильнішим", - закликав Гуайдо.

Нагадаємо, у середу, 8 травня, контрольований противниками президента Ніколаса Мадуро венесуельський парламент повідомив про затримання свого першого віце-спікера Едгара Самбрано. Цей крок вже засудили Евросоюз та ООН.