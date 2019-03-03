Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі

Гуайдо має намір незабаром повернутися в країну

Лидер оппозиции Венесуэлы, который признан временным президентом в более чем 50 странах, Хуан Гуайдо призвал граждан к новым массовым протестам по всей стране против Николаса Мадуро в понедельник, когда он должен вернуться в страну после недельного тура по латиноамериканским странам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что Гуайдо не сообщил подробностей о своем возвращении, но одним из возможных вариантов остается перелет из столицы Колумбии Боготы в столицу Венесуэлы Каркас.

"Я объявляю о своем возвращении в страну. Я призываю народ Венесуэлы завтра мобилизоваться по всей стране", - заявил Гуайдо.

Также он попросил своих сторонников обратить внимание на сообщения о том, где именно будут проходить демонстрации 4 марта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США намерены создать коалицию для мирной смены власти в Венесуэле. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что они хотели бы видеть широкую коалицию, чтобы сменить весь коррумпированный режим в стране.