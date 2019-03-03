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США мають намір створити коаліцію для мирної зміни влади у Венесуелі

Новини » Політика    03.03.2019 - 21:10
США мають намір створити коаліцію для мирної зміни влади у Венесуелі
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Сполучені Штати хочуть об'єднати підтримку для мирного переходу влади

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон заявив, що США мають плани по формуванню коаліції, яка повинна буде змінити владу у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Болтон повідомив, що США хочуть об'єднати підтримку мирного переходу влади у Венесуелі.

"Ми намагаємося об'єднати підтримку мирного переходу влади від Мадуро до Хуану Гуайдо, якого ми визнаємо президентом", - заявив радник президента США.

Також він зазначив, що вони хотіли б бачити широку коаліцію, щоб змінити весь корумпований режим в країні.

"Я хотів би бачити якомога ширшу коаліцію, щоб замінити Мадуро, замінити весь корумпований режим. Саме це ми й намагаємося зробити", - додав Болтон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США ввели додаткові санкції проти Венесуели. США включили шість людина у свої санкційні списки, в тому числі командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано.

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