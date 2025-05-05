Guardian 30 для ВСУ. Испания хочет локализовать производство боевых модулей в Украине

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и представители испанской компании Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) обсудили локализацию производства техники в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минстратегпром.
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, эта кооперация значительно усовершенствует образцы украинской военной техники, что станет значительным усилением для украинских боевых подразделений.
"Рад был услышать о заинтересованности представителей EM&M вести бизнес в Украине и понимание перспектив сотрудничества с украинским оборонным предприятием... Спасибо за предметную работу и реальные шаги в направлении кооперации. Убежден, обе стороны получат большую пользу от совместной работы", - сообщил Сметанин.
Во время встречи стороны обсудили возможности и условия локализации обслуживания и производства ГКБМ на украинских предприятиях.
Дистанционно управляемые башенные модули (ДКБМ) Guardian 30 - это современная система вооружения, предназначенная для обеспечения безопасности на поле боя и выполнения различных задач. Эти модули оборудованы автоматическими пушками, пулеметами и другими средствами, что позволяет им выполнять функции огневого прикрытия, разведки и наблюдения.
Благодаря дистанционному управлению оператор может безопасно контролировать модуль с расстояния, что снижает риск для личного состава.
Guardian 30 отличается высокой маневренностью и адаптивностью, что позволяет использовать его в различных условиях и для различных миссий. Модули могут быть установлены на бронетехнике, кораблях или использоваться в стационарных позициях. Интеграция современных технологий, таких как системы визуализации и управления, делает эти модули эффективными в борьбе с современными угрозами на поле боя.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1 миллиард евро в 2025 году. Испания также планирует создать специальный украинский хаб в Аликанте.
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