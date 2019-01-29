Гуайдо заявив про зміну керівництва нафтової компанії PDVSA

Гуайдо пояснив дане рішення необхідністю зберегти активи у власності Венесуели

Хуан Гуайдо, который объявил себя главой исполнительной власти Венесуэлы принял решение сменить руководство нефтяной компании страны PDVSA. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гуаидо.

По его словам, это необходимо, чтобы сохранить активы в собственности Венесуэлы

Так, он объявил о грядущей смене руководства национальной нефтяной компании PDVSA и ее американского подразделения Citgo.

"Начать процесс назначения совета директоров PDVSA и Citgo, который позволит запустить восстановление нашей промышленности", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Администрации США решили ввести санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Так, санкции усиливают давление на Николаса Мадуро и демонстрируют поддержку США Хуану Гуайдо, лидеру венесуэльской оппозиции, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента на прошлой неделе.