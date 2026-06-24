GTA VI открыла предзаказы: что скрывает Ultimate Edition

Версия игры для платформ PlayStation 5 и Xbox Series XS обойдется в 79,99 доллара.

В то же время, для игроков, желающих получить дополнительный контент с первого дня релиза, разработчики подготовили расширенное издание Ultimate Edition по цене 99,99 доллара .

Кроме цифровых копий, 12 ноября в продажу поступят и физические издания игры , содержащие код для загрузки.

Что предлагает Ultimate Edition и какие ограничения базовой версии?

Максимальное издание Ultimate Edition предложит пользователям большое количество дополнительного контента, интегрированного как в сюжетную кампанию героев Джейсона и Люсии, так и в пользовательский режим.

Особенностью этого релиза стало то, что некоторые привычные игровые элементы будут эксклюзивами дорогостоящей версии .

В частности, полная кастомизация автомобилей, а также доступ ко всем тату-салонам и парикмахерским в игре по умолчанию открыты только для покупателей Ultimate Edition .

В состав Ultimate Edition войдут :

Эксклюзивная коллекция премиум-транспорта, оружия и одежд для сюжетного режима.

Дополнительная игровая активность и случайные события.

Стартовый набор для онлайн-режима, включающий внутриигровую валюту, а также уникальные автомобили, одежду и вооружение.

Бонусы предварительного заказа и важные даты

Геймеры, которые оформят предварительный заказ или приобретут любое издание игры до 20 ноября, получат цифровой набор Vintage Vice City Pack .

Этот комплект отсылает к культовой Grand Theft Auto: Vice City и содержит винтажный седан Vapid Stanier 1955 года выпуска, дополнительный автомобильный гараж недалеко от района Оушен-Бич, роскошные варианты нарядов и причесок для обоих главных персонажей, а также эксклюзивный узор для оружия.

Приятным бонусом для ранних покупателей станет один месяц бесплатной подписки на сервис GTA+ .

Также Rockstar Games позаботилась о возможности заблаговременной установки игры , чтобы пользователи смогли начать прохождение в первые минуты после официального релиза.

Предварительная загрузка цифровой копии на консоли стартует 12 ноября - ровно за неделю до официального выхода игры 19 ноября .

Более подробный перечень всех бонусов и различий между изданиями компания опубликовала на своем официальном сайте.