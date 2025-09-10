GTA 6 на iPhone 17. "Потянет" ли игру новый смартфон Apple

Во вторник Apple провела ежегодное мероприятие, показав ультратонкий iPhone Air, iPhone 17 Pro, AirPods Pro 3 и новые Apple Watch. Во время демонстрации камеры iPhone 17 один кадр сразу напомнил фанатам Grand Theft Auto 6.
О том, будет ли возможно играть в GTA 6 на iPhone 17, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET.
Менеджер по продукту iPhone Меган Нэш рассказала о новой 48-мегапиксельной основной камере Dual Fusion, которая позволяет делать резкие фотографии в полном разрешении или с двукратным кропом на 24 мегапикселя.
На заднем плане был узнаваемый участок Майами, что заставило фанатов GTA задуматься, не готовит ли Apple коллаборацию с Rockstar Games.
На Reddit сразу же появился тред с названием "Apple только что намекнула на GTA VI на iPhone?". Большинство пользователей шутили и напоминали, что вымышленный город Vice City основан на реальном Майами.
В GTA 6 действие происходит в вымышленном штате Леонида, пародии на Флориду, а одним из городов, куда игроки смогут попасть, станет Vice City.
Игра GTA 6 планировалась к выходу в этом году, но в мае Rockstar Games объявила о переносе релиза на 26 мая 2026 года. Это значит, что если появится версия для iOS, ее можно будет запускать на iPhone 17.
Хотя новый iPhone 17 оснащен пятиъядерным GPU в составе чипа A19, который улучшает игровой процесс, маловероятно, что игра запустится без оптимизации.
С другой стороны, iPhone Air, iPhone 17 Pro и Pro Max получили более мощный GPU с шестью ядрами (по крайней мере, для Pro и Pro Max) в составе чипа A19 Pro. Apple заявляет, что его производительность сравнима с MacBook Pro и подходит для ресурсоемких задач на GPU, включая ИИ. Это означает, что GTA 6 теоретически может быть играбельна на этих моделях.
GTA 6 считается одной из самых ожидаемых игр для нынешнего поколения консолей, и ходят слухи, что ее цена составит около 100 долларов - значительно выше стандартных 70 долларов за игры, хотя Nintendo начала выпускать новинки для Switch 2 за 80 долларов.