GTA 6 на iPhone 17. "Потянет" ли игру новый смартфон Apple

Новая камера iPhone 17 и намек на GTA 6

Менеджер по продукту iPhone Меган Нэш рассказала о новой 48-мегапиксельной основной камере Dual Fusion, которая позволяет делать резкие фотографии в полном разрешении или с двукратным кропом на 24 мегапикселя.

На заднем плане был узнаваемый участок Майами, что заставило фанатов GTA задуматься, не готовит ли Apple коллаборацию с Rockstar Games.

На Reddit сразу же появился тред с названием "Apple только что намекнула на GTA VI на iPhone?". Большинство пользователей шутили и напоминали, что вымышленный город Vice City основан на реальном Майами.

В GTA 6 действие происходит в вымышленном штате Леонида, пародии на Флориду, а одним из городов, куда игроки смогут попасть, станет Vice City.

Игра GTA 6 планировалась к выходу в этом году, но в мае Rockstar Games объявила о переносе релиза на 26 мая 2026 года. Это значит, что если появится версия для iOS, ее можно будет запускать на iPhone 17.

Вот такой интересный фон выбрала компания Apple для своего мероприятия iPhone 17 (фото: CNET)

Производительность iPhone 17 для игр

Хотя новый iPhone 17 оснащен пятиъядерным GPU в составе чипа A19, который улучшает игровой процесс, маловероятно, что игра запустится без оптимизации.

С другой стороны, iPhone Air, iPhone 17 Pro и Pro Max получили более мощный GPU с шестью ядрами (по крайней мере, для Pro и Pro Max) в составе чипа A19 Pro. Apple заявляет, что его производительность сравнима с MacBook Pro и подходит для ресурсоемких задач на GPU, включая ИИ. Это означает, что GTA 6 теоретически может быть играбельна на этих моделях.

GTA 6 считается одной из самых ожидаемых игр для нынешнего поколения консолей, и ходят слухи, что ее цена составит около 100 долларов - значительно выше стандартных 70 долларов за игры, хотя Nintendo начала выпускать новинки для Switch 2 за 80 долларов.