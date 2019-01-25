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ДСНС врятувало близько 6 тис. осіб у 2018

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 12:35
ДСНС врятувало близько 6 тис. осіб у 2018
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

У 2018 році кількість загиблих під час надзвичайних ситуацій зменшилась на 2%

Підрозділам служби з надзвичайних ситуацій у 2018 році вдалось врятувати життя близько 6 тисяч осіб. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін під час публічного звіту "Про результати роботи ДСНС у 2018 році", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, головним досягненням ДСНС  у 2018 році "є врятовані життя близько 6 тисяч осіб".

"У 2018 році кількість загиблих під час надзвичайних ситуацій зменшилась на 2%", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що ДСНС у 2018 році ліквідувала близько 78 тисяч пожеж в Україні. Щоденно підрозділи ДСНС здійснювали 1,5 тисячі виїздів.

Нагадаємо, у Києві ввечері 24 січня сталась пожежа у ресторані, що у Подільському районі міста. Йдеться про ресторан Тіке на вулиці Сагайдачного, 31. За інформацією працівників закладу, спочатку зайнялася проводка.

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