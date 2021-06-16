ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні

Сьогодні, 16 червня протягом доби у Києві та Київській області очікується гроза. Завтра в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях прогнозують шквали, град та дощі.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 червня у Києві та Київській області гроза", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, завтра 17 червня у південній та східній частині очікуються значні опади. Так, у Херсонській, Запорізькій та Донецькій місцями пройдуть сильні дощі.

Крім того, у центральних, південних та східних областях України вдень можливі грози, в окремих районах прогнозують град та пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Рівень небезпечності - жовтий.