ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні
Сьогодні, 16 червня протягом доби у Києві та Київській області очікується гроза. Завтра в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях прогнозують шквали, град та дощі.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 червня у Києві та Київській області гроза", - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, завтра 17 червня у південній та східній частині очікуються значні опади. Так, у Херсонській, Запорізькій та Донецькій місцями пройдуть сильні дощі.
Крім того, у центральних, південних та східних областях України вдень можливі грози, в окремих районах прогнозують град та пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Рівень небезпечності - жовтий.
Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків в Україні очікується спека до +31 на цьому тижні. В західних регіонах будуть дощі, а також підніметься температура повітря.
Додамо, що цього тижня погоду визначатиме циклон над Чорним морем. У західних та північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України продовжуються короткочасні дощі.