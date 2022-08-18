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Українців попередили про грози та шквали: де очікувати негоду

Фото: в ДСНС попередили про грози та шквали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні завтра, 19 серпня, очікуються грози, місцями град та шквали у східних та південно-східних областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"19 серпня у східних та південно-східних областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про наслідки сильної зливи в Одесі 17 серпня, яка обернулась для міста катастрофою. Варто відзначити, що це вдруге, коли місто страждає через стихію. 16 серпня в Одесі пройшла сильна злива, внаслідок якої були затоплені цілі вулиці та підтоплені будинки.

Також українців попереджали, що сьогодні, 18 серпня, у південних, центральних та східних відзначатимуться дощі, а в північних та західних можлива гроза.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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