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ДСНС попередила про сходження лавин у Карпатах

Фото: ДСНС попередила про сходження лавин у Карпатах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у четвер, 28 квітня, у високогір’ї Карпат. Лавини можуть сходити у частині Івано-Франківської і Закарпатської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Івано-Франківської області.

"У зв’язку з очікуваними опадами, 28 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Велика ймовірність лавин у Карпатах спостерігається вже кілька днів. Надзвичайники пояснюють, що сходження лавин пов’язане із відлигою та дощами.

Як повідомлялося, небезпека сходу лавин у Карпатах зберігалася і 24-25 квітня.

Зазначимо, за даними синоптиків, у травні середня місячна температура повітря прогнозується в межах 15-18 градусів тепла (у Карпатах 11-14 градусів), що на 1-1,5 градусів вище за норму. На північному заході та північному сході України - близько до норми.

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