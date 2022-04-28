ДСНС попередила про сходження лавин у Карпатах

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у четвер, 28 квітня, у високогір’ї Карпат. Лавини можуть сходити у частині Івано-Франківської і Закарпатської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Івано-Франківської області.
"У зв’язку з очікуваними опадами, 28 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Велика ймовірність лавин у Карпатах спостерігається вже кілька днів. Надзвичайники пояснюють, що сходження лавин пов’язане із відлигою та дощами.
Як повідомлялося, небезпека сходу лавин у Карпатах зберігалася і 24-25 квітня.
Зазначимо, за даними синоптиків, у травні середня місячна температура повітря прогнозується в межах 15-18 градусів тепла (у Карпатах 11-14 градусів), що на 1-1,5 градусів вище за норму. На північному заході та північному сході України - близько до норми.