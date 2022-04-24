В Україні попередили про можливе сходження лавинив Карпатах
Фото: в Україні попередили про можливе сходження лавини в Карпатах (dsns.gov.ua)
В Україні попередили про значну сніголавинну небезпеку. Є ризик сходження лавин в Івано-Франківській та Закарпатській областях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.
На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня з 24 по 25 квітня.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!", - пише пресслужба.
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