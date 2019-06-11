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ДСНС назвала можливу причину пожежі в Одесі

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 11:45
ДСНС назвала можливу причину пожежі в Одесі
Фото: місце пожежі (od.npu.gov.ua)

Пожежа у Одесі могла статись через підпал

Пожежа в психлікарні в Одесі сталась внаслідок занесення стороннього джерела запалювання. Про це заявив заступник директора Департаменту запобігання надзвичайних ситуацій Руслан Буханець, йдеться на сайті ДСНС.

За його словами, зараз відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування відповідними органами.

"За результатами перевірок зазначалося, що керівництвом установи та обласної ради вживалися заходи щодо поліпшення протипожежного стану. Більше половини недоліків були усунені. Зокрема, розпочався процес монтажу протипожежної сигналізації, яка в тому корпусі, де виникла пожежа, була змонтована і спрацювала. Приведено до ладу електрообладнання будівлі, персонал пройшов відповідне навчання, а на об'єкті була створена добровільна пожежна дружина", - доповів Руслан Буханець.

Зазначимо, раніше поліція відкрила два провадження через пожежу в Одесі. "В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що в результаті пожежі в психлікарні, яка сталась 10 червня, загинули шість людей, ще четверо у лікарні. У зв'язку з цим, Володимир Зеленський доручив прем'єру Володимиру Гройсману створити комісію з розслідування пожежі.

Поліція розслідує пожежу в Одесі Зеленський доручив Гройсману створити комісію з розслідування пожежі в Одесі
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