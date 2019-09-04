Гризлов заявив, що створені всі умови для врегулювання ситуації на Донбасі

Представник Росії у Тристоронній контактної групи (ТКГ) Борис Гризлов заявив, що зараз створені всі умови для врегулювання ситуації на Донбасі на основі мінських угод. Про це він заявив за підсумками чергової зустрічі в Мінську, передають російські ЗМІ.

За його словами, учасники засідання також вважають, що тепер створені всі умови для послідовного політичного врегулювання війни на Донбасі на основі мінських домовленостей.

"Сьогодні відбулася перша зустріч контактної групи після початку роботи нового скликання Верховної ради і затвердження нового уряду України. Учасники засідання вважають, що тепер створені всі умови для послідовного політичного врегулювання ситуації на Донбасі на основі мінських домовленостей", - заявив Гризлов.

Гризлов також повідомив, що контактна група по врегулюванню ситуації на сході України обговорила порядок розведення сил в Петровському і Золотому.

"Контактна група доручила підгрупі з безпеки підготувати порядок розведення сил і засобів на ділянках Петровське та Золоте, що включає в себе графік розведення, а також додаток до укладеної раніше угоди про розведення сил і засобів", - сказав він.

Нагадаємо, 4 вересня в Мінську проходило засідання підгруп щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Головною темою мінської зустрічі повинні були стати переговори про виконання "хлібного" перемир'я.

Раніше повідомлялося, що в Мінську Україна і представники ОРДЛО погоджували повернення першого "націоналізованого" об'єкта. Зокрема, мова йшла про повернення хлібозаводу українському підприємцеві.