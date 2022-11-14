Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине

Война в Украине выводит Евгения Пригожина вверх по карьерной лестнице. За несколько лет его фамилия обросла множеством токсичных историй. Пригожина считают основателем ЧВК "Вагнера" и "фабрики троллей" в Ольгино. Он оказался в перечне "самых разыскиваемых преступников ФБР" и в санкционном списке США, в том числе из-за попытки вмешаться в американские выборы. Сейчас о его растущем влиянии на российского президента пишут авторитетные западные СМИ.

Если раньше Пригожин сторонился такой славы, требуя у поисковиков почистить упоминания о нем, то теперь, видимо, и сам пытается раздувать сформировавшееся амплуа. Его относят к радикальному крылу представителей "партии войны". Он публично критикует командование и раздает советы о том, как нужно вести "спецоперацию". В сети вроде как случайно появляются видео, как он с "пламенной речью" вербует заключенных идти на фронт в Украину. Все это, похоже, ради того, чтобы пробиться в российские "верха", а главное – в поле зрения самого Путина.

Путь через желудок

Локомотив многомиллиардного состояния Пригожина – холдинг "Конкорд", который устраивает банкеты для Кремля, владеет ресторанами в Санкт-Петербурге и Москве, а также поставляет питание для госучреждений, российской армии и московских школ. Еще часть аффилированных с ним компаний занимаются обслуживанием военных городков, ремонтом объектов минобороны, строительством жилищных и офисных комплексов.

Старт его предпринимательской деятельности очень похож на классическую картину 90-х в постсоветских странах: выходцы из криминальной среды часто заходили в ресторанный бизнес. Пригожин примерно с 1980 года отсидел за мошенничество, групповой разбой и склонение несовершеннолетних к занятию проституцией.

Благодаря юношеским знакомствам буквально за три года он прошел путь от продажи хот-догов в Санкт-Петербурге до открытия своего первого ресторана. "Старая таможня", обустроенная в складском помещении на первом этаже Кунсткамеры, стала излюбленным местом светской публики. Это было первое элитное заведение города, где гостей угощали экзотическими по тем меркам блюдами.

В течение следующих двух лет он открыл в Питере еще четыре ресторана, самым модным считался New Island, который оборудовали на теплоходе. Есть версия, что именно в одном из них состоялось знакомство Пригожина и Путина, когда тот работал в местной мэрии.

К 2000-му году он уже принимал в своих заведениях очень высоких гостей, как например, премьер-министр, глава-распорядитель МВФ и губернаторы. Чтобы добиться расположение посетителей такого калибра, Пригожин нередко выходил обслуживать их сам.

В 2001 году Путин пригласил на New Island тогдашнего лидера Франции Жака Ширака. Пригожин лично подносил им блюда. Позже руководитель Кремля принимал на этом теплоходе президента США Джорджа Буша, а в 2003 году праздновал свой день рождения.

Пригожин рос постепенно, пробиваясь в окружение Путина с 2000-х годов извилистыми путями. Он сумел наладить хорошие отношения с его личным водителем, а потом и с его охранниками. Например, с Виктором Золотовым, который с 2016 года возглавляет Росгвардию, и с нынешнем губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Цепочка полезных знакомств помогала выходцу из криминальных санкт-петербургских кругов поднимать и расширять свой бизнес.

"Уже в 2005 году у Пригожина были фактически эксклюзивные возможности. Представьте, есть большой зал. Например, Гостиный двор, где проходят съезды "Единой России". Эти залы находятся под охраной госорганов. И когда ты арендовал такой зал, то заказать кейтеринг для мероприятия ты мог только у "Конкорда". Цены там были выше, но качество всегда очень хорошое", – вспоминает один из бизнесменов, покинувший РФ.

Пригожин познакомился с Путиным благодаря бизнесу в сфере питания (фото: росСМИ)

К 2010-му году у Пригожина уже была репутация кулинара, близкого к Кремлю. В 2008 году он сервировал торжество на инаугурации Медведева, а спустя четыре года – во время третьего срока Путина. Тот в статусе российского премьера ездил на "смотрины" нового завода "Конкорд – кулинарная линия" в пригороде Санкт-Петербурга, правда, очень вскоре этот пригожинский проект был закрыт.

Армейские дела и первые пробы "пиара"

В 2009 году в московском Доме правительства открылся ресторан Пригожина закрытого типа "Кабинет 1237". Цены там были очень низкие, публика – первые лица и их гости. Примерно в это же время он договорился об открытии еще нескольких общепитов в генштабе.

Тогда Пригожин переключил свою бизнес-активность на российскую столицу. C 2012 он начал кормить местные школы, выигрывая миллиардные контракты, к ним прибавились поставки для МЧС. Следующий уровень был взят в том же году: структурам "Конкорда" внезапно передали более 90% контрактов на питание российской армии. Месяцем ранее на должность главы минобороны пришел Сергей Шойгу, который до этого, кстати, руководил МЧС.

Сотрудничество компаний "Конкорда" с армией начало только расширяться, кроме поставок еды им перешли подряды на обслуживание военных частей и уборку казарм. Особые преференции, которые получил Пригожин, едва ли объясняются его дружбой с Шойгу. Более вероятно – это залог его прежних связей, которые он завел еще в Петербурге, проще говоря – "министра попросили". Есть версия, что по крайней мере какую-то часть подрядов "Конкорд" получил из-за покровительства Дюмина, который в 2015 работал первым замом главкома сухопутных войск РФ и немного позже, всего месяц, замминистра обороны.

Но за возможность осваивать бюджетные потоки все равно нужно платить – и "повару Путину" поручили заниматься ЧВК, что по российскому законодательству является преступлением. Идея создать частную армию созрела у минобороны примерно в 2012 году как экспортный проект под интересы России.

Генштабу требовались наемники, которых можно было использовать в военных кампаниях за рубежом по принципу "их там нет". Путин утвердил этот проект, и уже в следующем году начался набор бойцов, базировавшихся на базе Молькино в Краснодарском крае рядом с расположением спецназовцев ГРУ. Рабочее название "Вагнер" группа получила по позывному их тогдашнего военного куратора – полковника запаса Дмитрия Уткина.

Такую щекотливую историю вменили в обязанности именно Пригожина не только из-за его криминального прошлого. К тому времени он уже укрепился в образе теневого, лояльного к Путину бизнесмена, способного действовать авантюрно и идти напролом. Он покрывал значительную, если не всю, сумму расходов на поиск и подготовку наемников, но инфраструктуру и технику предоставляло минобороны. По крайней мере по такой схеме они работали до войны в Украине, как это устроено сейчас наверняка неясно.

"Мало кому в российской системе власти позволены такие вещи – иметь собственную армию. Безусловно, она подконтрольна Кремлю, Путину, российским спецслужбам, прежде всего ФСБ. Но все равно на это уполномочили не военного человека, не выходца из структуры спецслужб. Он обычный стукач, которым был на зоне. Это несомненно большая доверительность", – считает российский оппозиционер Марк Фейгин.

Впервые "вагнеровцы" засветились во время российской агрессии на Донбассе в 2014 году. Потом они воевали в Сирии в координации с российскими подразделениями, защищая интересы Башара Асада. Были также установлены факты их участия в боевых действиях в странах Африки и Латинской Америки. Везде они отличались особой жестокостью и преступлениями против гражданского населения. После широкомасштабного нападения России "вагнеровцев" перебросили на восток Украины. Сейчас большинство из них сосредоточено в Донецкой области.

"Скелет, командование ЧВК – это бывшие бойцы российских частей специального назначения. То есть они профессиональны в планировании операций. Но те мобилизованные зеки, которые находятся под их командованием, ввиду отсутствия должной подготовки и мотивации, не могут эффективно совершать ни наступательных, ни оборонительных действий", – объяснил РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

Другой собеседник издания в спецслужбах объяснил: во время боев "зэков-вагнеровцев" бросают в первую линию, потому что их не жалко, тогда как профессиональными членами ЧВК очень дорожат. За ними стоит второй эшелон – заградительные отряды, которые под угрозой расстрела не позволяют наемникам из тюрем отойти назад.

Сейчас в ЧВК собирают зеков из разных регионов РФ (фото: GettyImages)

Из-за связи с ЧВК Пригожин еще с 2016 года привлек внимание органов США. Но это не единственный повод, почему им заинтересовались американские правоохранители. Связанные с ним компании РИА ФАН и "Агентство интернет-исследований" обвиняют во вмешательстве в выборы в США, в частности – в избирательную гонку Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Это две структуры – составляющие целой "фабрики троллей", которая примерно с 2013 года проводит бот-атаки и онлайн-кампании по дискредитации неугодных российской власти фигур. С этой "фабрикой" также были связаны "Новостное Агентство Харькова" и "КиевСМИ".

Создание неких "виртуальных войск" Пригожину, в отличие от ЧВК, не "спустили" сверху. Это была его личная инициатива, чтобы показать свою эффективность и выслужиться перед Кремлем. Его тролли, по данным многих журналистских расследований, работали достаточно топорно и едва ли могли повлиять на чьи-то умы.

Но побочный эффект от их работы все же был – проект получил широкую огласку, о Пригожине начали говорить. Тогда "повар Путина" только начинал осваивать силу медиа и пиара. В 2019 году он возглавил попечительский совет медиагруппы "Патриот", куда входит часть организаций, ранее замеченных в "фабрике".

В нужном месте в нужный час

Перед войной в Украине руководитель "Вагнера" растерял былую близость к первым лицам страны. По данным издания "Медуза", одна из причин – часть администрации российского президента поддерживала губернатора Петербурга Александра Беглова в его конфликте с Пригожиным.

Между ними произошел разлад из-за того, что местная власть не допускала предпринимателя к многим интересным ему госконтрактам. В частности, речь идет о проекте развития туристической зоны "Горская" на берегу Финского залива. Совсем недавно госстройнадзор Санкт-Петербурга отказал в выдаче разрешения на открытие городского "ЧВК Вагнер Центра". В ответ Пригожин написал очередное заявление в ФСБ и прокуратуру, в котором просит проверить Беглова на предмет госизмены.

Кроме того, в последние годы он конфликтует с Шойгу – еще со времен боевых действий в Сирии. У них были разные взгляды на то, как должна воевать армия. Бывший наемник "Вагнера" Александр Злодеев рассказал, что министру не понравилось, когда после захвата Пальмиры Путин похвалил Пригожина, а не его.

Второй эпизод – огромные потери ЧВК под Хашамом в районе газовых месторождений, когда наемники якобы выполняли частный заказ сирийского бизнесмена и правительства Асада. Военным НАТО российское минобороны сказало, что это не их бойцы. В результате "вагнеровцы" попали под несколькочасовой обстрел американских ВВС. Пригожин был зол на военное командование, а те в свою очередь – недовольны своеволием руководства ЧВК.

У Пригожина конфликт с Шойгу уже не первый год (фото: GettyImages)

Примерно в это же время "Конкорд" и аффилированные с ним структуры начали отодвигать от огромного количества заказов минобороны. В принципе это может объясняться еще и тем, что Шойгу сам хотел осваивать эти средства, зная его "опыт" работы в МЧС. Что также примечательно: количество подрядов Пригожина от минобороны начало стремительно сокращаться, как только Дюмина перевели губернатором в Тульскую область. По состоянию на 2022 год ведомство все еще заключает контракты с "Конкордом", но это уже не те масштабы, которые были, например, еще в 2015 году.

Четвертое показательное событие – минобороны привлекло ЧВК к войне только в марте, когда стало очевидно, что регулярная армия, мягко говоря, не справляется. В то же время буквально с первых дней вторжения в Украину была переброшена другая частная компания, связанная непосредственно с ведомством Шойгу – "Редут".

Услуги Пригожина, по сути, вновь пришлись к месту – благодаря участию ЧВК в войне против Украины ему удалось вернуть благосклонность "двора". "Вагнеровцы" "отметились" во время оккупации Попасной, которую боевики буквально сравняли с землей. В июле, после захвата почти всей территории Луганской области, Путин даже присвоил Пригожину звание "героя России". С нагрудной звездой он появлялся на нескольких мероприятиях и ездил вербовать заключенных на войну.

Эффективность и боеспособность "вагнеровцев" порядком преувеличена. Если много лет назад там действительно служили профессионалы, то сейчас из-за нехватки бойцов жесткий фильтр отпал. По информации минобороны Великобритании, в ЧВК берут даже зеков с серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит С. Если взглянуть на карту фронта, то никаких "успехов" в Донецкой области "вагнеровцы" сейчас продемонстрировать не могут.

Однако Путин, судя по всему, все равно одобряет участие ЧВК в войне, как и инициативность Пригожина. Сам он также пытается это расположение изо всех сил удержать и с помощью медийной активности еще больше повысить свою "капитализацию". В сентябре он впервые признал свою причастность к группе "Вагнера", хотя ранее даже судился с журналистами, писавшими об этом. Теперь он публично комментирует события на фронте в том тоне, который должен быть по душе Путину.

По инициативе "повара Путина" в Белгородской области строят оборонные рубежи, которые называют "линия Вагнера" или "линия Пригожина". Аналогичные сооружения возводят и в оккупированной части Луганской области. Главарь "вагнеровцев" лоббирует создание народного ополчения в приграничных регионах – что-то похожее на украинскую тероборону.

"То, что он добился такого расположения и таких возможностей широко действовать, в том числе заниматься войной, первым делом объясняется его близостью к Путину и его характером. В силу его делинквентности, криминальности он очень дерзко действует. Путин таких любит. Он не осторожный. Он может убить, а может не убить. Для него нет заданий, на которые бы он не пустился", – считает Фейгин.

The Washington Post со ссылкой на свои источники писало, что Пригожин якобы прямо указал Путину на промахи Шойгу и минобороны в войне. Что наглядно: Кремль не стал одергивать ни Пригожина, ни еще одного его единомышленника – Кадырова – за критику военного командования. Это говорит о том, что министр мог действительно попасть в опалу российского президента.

Вполне вероятно, что Пригожин был бы и не против заменить его другим, более дружественным персонажем. Например, его товарищем Дюминым, которому еще ранее прочили кресло Шойгу. Однако пока влияние Пригожина в Кремле не столь велико, чтобы поставить лояльного к себе человека министром обороны.

Сложно назвать его полноправным членом близкого круга Путина. Пригожин – не его друг детства, он не работал с ним в петербургской мэрии и не входил в кооператив "Озеро". Скорее всего, он лишь стремиться им стать, стараясь показать свою максимальную пользу и полную поддержку идей, которыми страдает российский президент. А попытки Пригожина изобразить "вагнеровцев" как лояльную эффективную силу похожи на демонстрацию Путину, что они могут стать его личной защитой в случае межусобиц – подобием "преторианской гвардии".

Война в Украине сама по себе Пригожину не интересна – для него это всего лишь инструмент реализации собственных властных амбиций. Все выглядит так, что его амбиция – войти в самый высокий круг российских элит: близких олигархов Путина, влияющих на принятие государственных решений и получающих масштабные контракты из бюджета. Ведь поставки питания в госучреждения – это все же не строительство какого-нибудь моста, которое, как правило, достается близким друзьям российского президента.