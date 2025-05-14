В Грузии арестовали экс-министра обороны, который воевал на стороне Украины

Тбилисский городской суд отправил под стражу бывшего министра обороны Грузии Иракли Окруашвили. Ему заменили меру пресечения с залога в размере 20 тысяч лари (более 280 тысяч гривен) на арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.
Окруашвили обвиняют в невыполнении требований временной следственной комиссии парламента Грузии, созданной для изучения правления правительства Национального движения (2004 - 2012 годы).
Как сообщает издание, 26 марта его вызвали в комиссию в связи с событиями российско-грузинской войны 2008 года, но Окруашвили отказался от объяснений.
За невыполнение требований комиссии ему было предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок до одного года.
Тбилисский городской суд избрал Окруашвили меру пресечения под залог в размере 20 тысяч лари и запретил пересекать границу Грузии до завершения дела. Однако бывший министр обороны Грузии отказался платить залог, поэтому после окончания срока уплаты он был арестован.
В начале полномасштабного вторжения Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с другими грузинскими добровольцами и участвовал в боях за Ирпень и Гостомель.
Ираклий Окруашвили в течение 2004 - 2006 годов занимал должность министра обороны Грузии. До этого он был министром внутренних дел и генеральным прокурором, а после 2006-го возглавил Министерство экономического развития.
Напомним, в апреле 2020 года Окруашвили признали виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси в июне 2019 года.
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