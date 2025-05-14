В Грузии арестовали экс-министра обороны, который воевал на стороне Украины

Окруашвили обвиняют в невыполнении требований временной следственной комиссии парламента Грузии, созданной для изучения правления правительства Национального движения (2004 - 2012 годы).

Как сообщает издание, 26 марта его вызвали в комиссию в связи с событиями российско-грузинской войны 2008 года, но Окруашвили отказался от объяснений.

За невыполнение требований комиссии ему было предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок до одного года.

Тбилисский городской суд избрал Окруашвили меру пресечения под залог в размере 20 тысяч лари и запретил пересекать границу Грузии до завершения дела. Однако бывший министр обороны Грузии отказался платить залог, поэтому после окончания срока уплаты он был арестован.

В начале полномасштабного вторжения Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с другими грузинскими добровольцами и участвовал в боях за Ирпень и Гостомель.