В Грузии приняли в первом чтении скандальный закон об иноагентах, несмотря на протесты

Законопроект потребует от организаций, получающих более 20% своего финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве агентов иностранного влияния. Скорее всего, он будет принят парламентом, контролируемым правящей партией "Грузинская мечта" и ее союзниками.

Оппоненты заявляют, что этот закон нанесет ущерб стремлению Грузии вступить в Европейский Союз.

Критики сравнили законопроект с российским законодательством, используемым Кремлем для подавления инакомыслия. Уклонение от регистрации или непредставление финансовой декларации в установленные сроки влечет за собой штраф в размере 9 тысяч долларов.

В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

Против закона

На этой неделе жители Грузии устроили протесты возле парламента в Тбилиси из-за того, что они называют "российским законом", который, сблизит страну с Россией и отдалит ее от Европейского Союза.

Коалиция оппозиционных групп, гражданского общества, знаменитостей и номинального президента страны сплотились против правящей партии, чтобы выступить против этого шага.

В акции протеста 16 апреля приняли участие около 10 тысяч человек.