В Грузии разбился транспортный самолет армии Турции

Минобороны Турции сообщило о катастрофе транспортного самолета вооруженных сил в Грузии.

Согласно сообщению, самолет направлялся из Азербайджана в Турцию.

"Военно-транспортный самолет С130, вылетевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на грузино-азербайджанской границе. В координации с азербайджанскими и грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении Минобороны.

Никаких подробностей относительно того, сколько людей находились на борту, в ведомстве не предоставили.

Что известно о военно-транспортном самолете С130

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules является одним из самых известных и надежных самолетов в мире, который активно используется Вооруженными силами Турции. Этот самолет разработан американской компанией Lockheed Martin и известен своей универсальностью - он способен перевозить войска, технику, гуманитарные грузы, а также выполнять медицинские эвакуации.

Турецкие военные эксплуатируют модификации C-130B и C-130E, которые поступили на вооружение еще в 1960-70-х годах и с тех пор неоднократно модернизировались для соответствия современным требованиям.

Основным преимуществом самолета является его способность взлетать и приземляться на коротких и неподготовленных полосах, что делает его незаменимым во время боевых действий или чрезвычайных ситуаций. Турецкие ВВС активно используют C-130 для миссий в зонах стихийных бедствий, в миротворческих операциях и при транспортировке военных грузов в регионах с ограниченной инфраструктурой. Самолет имеет дальность полета более 3 тысяч километров и способен нести до 20 тонн полезной нагрузки.