В Грузии попросили США пересмотреть введенные в отношении судей санкции
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили направил письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену. Он призвал США пересмотреть решение о санкциях в отношении грузинских судей из-за причастности к коррупции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Грузии.
Как заявил Дарчилашвили, в случае если Вашингтон не будет пересматривать решение о санкциях, то народ Грузии может воспринять это "как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность".
Он также считает, что введенные санкции "совершенно непонятны и неприемлемы". Дарчилашвили заявил, что решение "было обнародовано без предъявления каких-либо доказательств".
"Правительство неоднократно обращалось к критикам нынешней судебной системы Грузии с просьбой представить конкретные судебные дела, которые, по их мнению, были решены несправедливо. Однако критики до сих пор не представили ни одного такого случая", - говорится в письме.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты ввели визовые санкции в отношении четырех высокопоставленных грузинских судей. Вашингтон обвиняет их в "значительной коррупции".
Напомним, ранее в парламент Грузии внесли законопроект об "иноагентах", который практически копирует российский закон и предусматривает тюремные сроки за его нарушение.
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