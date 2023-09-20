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В парламенте Грузии поскандалили депутаты, дошло до драки

Фото: В парламенте Грузии поскандалили депутаты, дошло до драки (parliament.ge)
Автор: RBC.UA

Во время выступления министра культуры и спорта Теи Цулукиани в грузинском парламенте оппозиционные женщины-депутаты развернули у трибуны плакат о российском корабле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Эхо Кавказа".

Так парламентарии выразили протест против отказа большинства обсудить тему введения санкций США в отношении бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и решения Национального банка Грузии не распространять режим санкций на граждан Грузии, "если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, обладающий обязательной юридической силой, на основании примененных к него санкций".

Спикер парламента Шалва Папуашвили объявил технический перерыв в заседании, чтобы не допустить потасовки. В это же время в фойе произошли стычки, когда оппозиционные депутаты назвали Ираклия Кобахидзе "российским шпионом".

Представители правящей и оппозиции вступили в физическое противостояние друг с другом. Представители "Грузинской мечты" завязали драку с лидером "Стратегии Агмашенебели". Словесное противостояние было между лидером "Силы Народа" и депутатом от партии "Граждане".

Ранее представители правящей партии "Грузинская мечта" инициировали импичмент президента из-за нарушений Конституции Грузии. Лидер совершила рабочую поездку в Германию без согласия с правительством. Нужно 100 голосов, чтобы процедуру рассмотрели, и для этого необходима поддержка оппозиционной партии.

В апреле 2023 года "Единое национальное движение" провело митинг с представителями оппозиционных партий. Требовали отставки правительства, европейский курс страны и увольнение Саакашвили. Власти страны назвали акцию "наглостью".

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ПарламентГрузия