В Грузии анонсировали новые протесты и объяснили, как хотят отозвать закон об "иноагентах"

В Тбилиси сегодня, 9 марта, собирают новые протесты из-за законов об "иноагентах". В то же время в парламенте объяснили, как собираются отзывать скандальные документы.

Сегодня активисты анонсировали новые акции протеста у здания парламента Грузии. Митинг запланированный на 19:00 по местному времени.

Участники акции будут требовать освобождения всех задержанных митингующих последних дней.

Как будут отзывать законы об "иноагентах"

Грузинские эксперты заявляют, что процедура отзыва принятого уже законопроекта непростая. Согласно регламенту, проект, принятый в первом чтении, отзыву не подлежит.

Теперь парламент должен вынести законопроект на голосование во втором чтении и "провалить" его. Однако аппарат парламента Грузии ранее отменил заседания на этой неделе, чтобы восстановить инфраструктуру, поврежденную во время акций протеста.

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадз заявил, что утвержденный в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" будет вновь вынесен на голосование, а парламентарии выступят против него.

Также он утверждает, что движение "Сила народа" уже отозвало из парламента второй законопроект "О регистрации иностранных агентов".

По словам представителя правящей партии, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили уже отозвал оба законопроекта из Венецианской комиссии.