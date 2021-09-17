Грузія заявила про екстрадицію з України екс-чиновника, обвинуваченого в тортурах

Грузія заявляє про те, що Україна екстрадувала колишнього начальника Департаменту військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардаву . Екс-чиновника часів президентства Михайла Саакашвілі на батьківщині звинувачують у катуванні людей та розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online" .

За даними грузинського ЗМІ, нещодавно Кардаву доставили з Києва в міжнародний аеропорт Тбілісі. Кардава є обвинуваченим та засудженим у 10 кримінальних справах в Грузії.

Кардава був арештований в Україні на початку листопада 2017 року. Грузинська сторона вимагала екстрадиції Кардави з дня його арешту. У 2018 році йому змінили запобіжний захід на домашній арешт, але нещодавно його знову відравили в ізолятор.

Кардава втік з Грузії у 2012 році після того, як влада в країні змінилася, а вже через рік його оголосили в розшук. Кардава звинувачується у скоєнні цілої низки злочинів, серед яких катування, організація насильницьких дій сексуального характеру та розтрата державних коштів.