Україна може дати притулок екс-чиновнику з Грузії, обвинуваченому в тортурах

Фото: колишньому чиновнику з Грузії можуть дати притулок (pixabay.com)

Олександр Мухадзе звинувачується в тюремних тортурах у Грузії

Україна зобов'язана розглянути можливість надання політичного притулку колишньому співробітнику Міністерства юстиції і Міністерства оборони Грузії Олександру Мухадзе. На батьківщині його звинувачують у тюремних тортурах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

В матеріалах зазначено, що Мухадзе за часів президентства Михайла Саакашвілі працював директором центральної тюремної лікарні, директором військового госпіталю, заступник голови департаменту військової поліції та керівником медичного департаменту Збройних сил Грузії. Крім того, в 2010-11 роках він був керівником СІЗО в Тбілісі.

У 2012 році Мухадзе виїхав з країни. Заочно йому були пред'явлені обвинувачення в тортурах ув'язнених у тбіліському СІЗО. Крім того, Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

Колишній тюремник повідомив українському суду, що з 2012 по 2016 рік жив у Туреччині, а потім нелегально проник до України і подав заяву з проханням визнати його біженцем.

Мухадзе стверджує, що влада Грузії та "злодії у законі" погрожують йому, переслідують його як колишнього соратника Саакашвілі і фабрикують проти нього кримінальні справи.

У травні 2019 року Міграційна служба України відмовила йому у статусі біженця, а в квітні 2020 року це рішення підтримав суд першої інстанції.

У той же час на початку серпня апеляційний суд скасував ці рішення і зобов'язав українські органи влади розглянути питання надання політичного притулку Мухадзе.

Зазначається, що після прибуття до Україні він допомагав у відбитті російської агресії на Сході країни, зокрема, працював інструктором Національної гвардії.

Нагадаємо, в 2017 році в Україні заарештували екс-начальника військової поліції Грузії Мегіса Кардаву, якого на батьківщині також звинувачували в тюремних тортурах; також була розпочата процедура його екстрадиції.