Грузія запроваджує штрафи за пошкодження прапорів ЄС та інших країн

У Грузії почнуть штрафувати за пошкодження прапорів Євросоюзу, міжнародних організацій і країн, з якими встановлені дипломатичні відносини. Розмір штрафу еквівалентний близько 325 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу" .

Повідомляється, що вже підготовлені відповідні законодавчі зміни, а спікер грузинського парламенту Каха Кучава ознайомив опозицію з документом.

Згідно з початковою версією законопроекту, за пошкодження прапора передбачений штраф у розмірі 1000 ларі - це близько 325 доларів. У разі повторного порушення може застосовуватися адміністративний арешт. Законопроект буде ініційований у форматі позачергових засідань.

На сьогодні грошові штрафи є тільки за пошкодження державного прапора Грузії.