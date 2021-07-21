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Грузія запроваджує штрафи за пошкодження прапорів ЄС та інших країн

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Тбілісі, Середа 21 липня 2021 18:21
Грузія запроваджує штрафи за пошкодження прапорів ЄС та інших країн Фото: за пошкодження прапора ЄС у Грузії штрафуватимуть (pixabay)
Автор: РБК-Україна

У Грузії почнуть штрафувати за пошкодження прапорів Євросоюзу, міжнародних організацій і країн, з якими встановлені дипломатичні відносини. Розмір штрафу еквівалентний близько 325 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Повідомляється, що вже підготовлені відповідні законодавчі зміни, а спікер грузинського парламенту Каха Кучава ознайомив опозицію з документом.

Згідно з початковою версією законопроекту, за пошкодження прапора передбачений штраф у розмірі 1000 ларі - це близько 325 доларів. У разі повторного порушення може застосовуватися адміністративний арешт. Законопроект буде ініційований у форматі позачергових засідань.

На сьогодні грошові штрафи є тільки за пошкодження державного прапора Грузії.

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Грузія флаг штраф
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