ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грузія тимчасово перекрила сухопутній кордон з Росією: в чому причина

Новость на русском →
Понеділок 27 червня 2022 15:29
Грузія тимчасово перекрила сухопутній кордон з Росією: в чому причина Фото: Грузія тимчасово перекрила сухопутній кордон з Росією (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Сухопутний кордон між Грузією та Росією перекрито. Усе через пошкодження ділянки дороги внаслідок розливу річки Терек.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Грузия Online".

Як відзначає Департамент автомобільних доріг, внаслідок розливу було пошкоджено 80-метрову ділянку нейтральної зони на 136-му кілометрі траси Мцхета-Степанцмінда-Ларс.

Наразі спеціалісти вивчають поточну ситуацію, аби якнайшвидше відновити рух. На місці працює спецтехніка, а відновлення дороги розпочнуть після того, як рівень річки знизиться.

До того часу, пересуватися дорогою заборонено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Грузія
NEWS
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися