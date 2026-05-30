Грузия впервые открыла винный склеп Сталина, тысячи бутылок уйдут с молотка

18:16 30.05.2026 Сб
2 мин
Среди запыленных 40 тысяч бутылок - вина Бордо, некогда принадлежавшие последним русским царям
Валерия Абабина
Фото: Грузия показала винную коллекцию Сталина на 40 000 бутылок (reuters.com)
Правительство Грузии впервые открыло в Тбилиси винное хранилище с коллекцией примерно на 40 000 редких французских и грузинских бутылок, некогда принадлежавшей Иосифу Сталину. Часть из них планируют выставить на аукцион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Коллекция хранится в полутемном склепе, часть бутылок датируется началом 19 века.

Вырученные с аукциона средства Грузия планирует направить на открытие школы винодельческого образования.

Над проектом вместе с Министерством сельского хозяйства страны работал владелец компании Gilauri Wines Ираклий Гилаури. По его словам, аукцион поможет "попасть в список коллекционеров Грузии".

Страна позиционирует себя как родину вина: археологические данные указывают на непрерывную традицию виноделия, которой около 8000 лет. Сталин, который родился в Грузии и руководил Советским Союзом с 1924 года до своей смерти в 1953-м, был увлеченным ценителем вина и коллекционером.

Наследство Романовых

В коллекцию входят вина из самых известных имений Бордо, ранее принадлежавших русскому царю Александру III и его сыну Николаю II.

Советская власть конфисковала императорскую коллекцию Романовых после революции 1917 года, и Сталин стал ее хранителем, постепенно добавляя любимые грузинские сорта.

Коллекционер Виктор Чен, который приехал в Тбилиси из Далласа (штат Техас), был поражен увиденным.

"У меня такое ощущение, будто ты Индиана Джонс, который открывает пещеру: это может быть ничто, а может быть что-то", - сказал он. "На данный момент не так много вещей остается историческими. И это может быть одним из них".

Напомним, Грузия издавна считается одной из колыбелей виноделия - здесь до сих пор выдерживают вино в квеври, традиционном глиняном сосуде вытянутой формы, который закапывают в землю.

По местному обычаю такой сосуд закапывают при рождении ребенка, а открывают на свадьбу.

