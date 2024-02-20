RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грузия отказалась присоединиться к санкциям против РФ из-за "сильных аргументов"

Архивное фото: премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Грузия не вводит санкции против России и у страны для этого есть якобы очень сильные аргументы.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"У нас очень четкая позиция в этом направлении: мы не вводим санкции - и у нас есть для этого очень сильные аргументы", - сказал он.

Кобахидзе заверил, что в то же время Грузию не используют для обхода санкций.

Также по словам главы премьера, Грузия поддерживает Украину "политически, оказывает ей мощную гуманитарную помощь", у Грузии "исключительно дружеские отношения с украинским народом".

Отношение Грузии к санкциям против РФ

Официальные власти в Грузии сообщают, что придерживаются всех введенных санкций стран Запада против РФ. Однако сама Грузия вводить санкции против России не намерена.

Ранее поэтому президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физического и 290 юридических лиц. В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.

В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Грузии важно синхронизировать геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательной поддержкой санкционной политики против России.

В сентябре в Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГрузия