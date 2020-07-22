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Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення до кінця літа

Автор: Лера Полищук

Заборона продовжили ще на місяць

Уряд Грузії ухвалив рішення продовжити заборону на міжнародне авіасполучення. Заборона триватиме до 31 серпня.

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Про це повідомляє "Грузія Online".

При цьому зазначається, що обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення не буде поширюватися на прямі авіарейси.

Так, авіарейси до Грузії будуть виконуватися з аеропортів Мюнхена, Парижа і Риги.

Нагадаємо, у Грузії будуть пускати туристів тільки з негативним тестом на COVID-19.

Крім того, Грузія відкриє свої кордони для іноземців, які працюють віддалено.

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