Грузія продовжила термін легального перебування іноземців в країні ще на місяць

Грузія продовжила ще на місяць термін легального перебування на території країни іноземців та осіб без громадянства. Термін продовжено до 31 липня 2020 року.

Про це повідомляє "Грузія Online".

Поправки внесли в постанову уряду Грузії від 28 січня 2020 року. Положення стосуються осіб, які легально перебували в Грузії станом на 14 березня 2020 року.

До причин, за якими вони змогли покинути територію країни, відносяться випадки, коли:

держава, громадянином якої є людина, входить в зону високого ризику;

якщо перетин кордонів обмежена відповідною державою;

якщо за станом здоров'я людина знаходиться в лікарні, в карантин або в самоізоляції;

якщо людина не може покинути територію країни у встановлені терміни через скасування авіарейсів

На цих людей не будуть поширюватися положення, передбачені законодавством Грузії, якщо вони пред'являть документи, що підтверджують причини, за яких вони змушені залишатися на території країни.



Одночасно в постанові уряду зазначено, що перебування цих осіб на території Грузії не зможе послужити підставою для отримання посвідки на проживання.



Раніше Грузія офіційно продовжила заборону на міжнародне регулярне авіасполучення до 31 липня.

РБК-Україна писало, що в Грузії будуть пускати туристів тільки з негативним тестом на COVID-19.