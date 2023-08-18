ua en ru
Пт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Грузия ужесточила правила экспорта автомобилей в Россию

Новина українською →
Пятница 18 августа 2023 05:28
Грузия ужесточила правила экспорта автомобилей в Россию Фото: Грузия ужесточила правила экспорта автомобилей в Россию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Грузия ужесточила правила экспорта автомобилей Россию. В частности, страна запретила ввоз в РФ европейских автомобилей с ДВС объемом более 1,9 литра, любых американских автомобилей, а также любой транзит автотранспорта из Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vpost.

Ранее из Армении в Россию импортировался каждый шестой автомобиль с пробегом и почти 2% новых машин. Доля Грузии в поставках машин в РФ в последнее время сократилась до 1%.

Часть машин ехала из Армении через Грузию, или из самой Грузии на автовозах, но чаще их на транзитных номерах везли своим ходом. Теперь таким машинам проезд закрыт.

Крупные импортеры начали везти машины в Иран и дальше на судах в Астрахань, либо с оформленным транзитом через Казахстан и Киргизию.

Запрет на ввоз автомобилей в Россию

В конце июля 2023 года Япония также ввела ограничения на ввоз автомобилей с пробегом в Россию. Так, правительство Японии запретило поставки машин с объемом двигателя внутреннего сгорания свыше 1,9 литра, а также электромобили и машины с гибридной силовой установкой.

Кроме того, под запрет на ввоз в Россию попали покрышки для коммерческих транспортных средств – грузовиков и автобусов и пр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Грузия Автомобильный рынок
NEWS
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины