Вірменія не дозволить перекидувати бойовиків в Україну через свою територію, - прем'єр

Вірменія не дозволить перекидувати й розміщувати іноземних бойовиків через свою територію для їх подальшої участі у війні проти України. За словами прем'єра Вірменії Ніколи Пашиняна, його країна достатньо постраждала внаслідок Нагірно-Карабахської війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єра Вірменії Ніколи Пашиняна.

"Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від участі найманців-терористів у Нагірно-Карабахській війні два роки тому, ніколи не зможе сприяти перекиданню та розміщенню іноземних бойовиків-терористів в Україну через територію Вірменії", - пише Пашинян.