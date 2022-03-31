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Вірменія не дозволить перекидувати бойовиків в Україну через свою територію, - прем'єр

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Четвер 31 березня 2022 15:10
Вірменія не дозволить перекидувати бойовиків в Україну через свою територію, - прем'єр Фото: прем'єр Вірменії Нікола Пашинян (twitter.com/NikolPashinyan)
Автор: Сергій Пишкін

Вірменія не дозволить перекидувати й розміщувати іноземних бойовиків через свою територію для їх подальшої участі у війні проти України. За словами прем'єра Вірменії Ніколи Пашиняна, його країна достатньо постраждала внаслідок Нагірно-Карабахської війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єра Вірменії Ніколи Пашиняна.

"Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від участі найманців-терористів у Нагірно-Карабахській війні два роки тому, ніколи не зможе сприяти перекиданню та розміщенню іноземних бойовиків-терористів в Україну через територію Вірменії", - пише Пашинян.

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