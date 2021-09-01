Грузія відмовилася від 75 млн євро траншу ЄС. У Євросоюзі заявили про невиконання ряду умов Програми

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що у зв'язку з двозначним економічним зростанням в країні в 2021 році може не знадобитися брати другу частину макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 75 млн євро, щоб не збільшувати зовнішній борг.

"Цього року, оскільки ми почали скорочувати зовнішній борг, велика ймовірність того, що більше не буде необхідності отримувати цю суму", - заявив Гарібашвілі журналістам у вівторок.

При цьому прем'єр зазначив, що Грузія, звичайно, дуже вдячна ЄС за всю допомогу, яку він надав країні під час боротьби з пандемією коронавірусу, і в цілому за все, що зробив і робить Євросоюз.

Однією з головних причин того, що уряд може утриматися від запозичення другої частини макрофінансової допомоги ЄС, він назвав той факт, що це кредит, а не грант. "Головний мотив у тому, що ми поступово почали скорочувати зовнішній борг", - підкреслив прем'єр.

Тим часом, увечері у вівторок виконуючий обов'язки глави Представництва ЄС в Грузії Джуліан Крамп заявив на брифінгу в Тбілісі, що його офіс вже отримав відмову грузинського уряду прийняти другий транш макрофінансової допомоги, який повинен був надійти в кінці вересня.

"Сума в розмірі 75 млн євро повинна була бути перерахована в разі, якщо Грузія виконала б взаємно узгоджені зобов'язання, взяті при підписанні у вересні 2020 року умов програми макрофінансової допомоги, яка повинна була бути спрямована на допомогу населенню, щоб впоратися з пандемією", - сказав він.

Крамп підкреслив, що Грузія не змогла достатньою мірою виконати умови для отримання макрофінансової допомоги, "зокрема не змогла підвищити незалежність, підзвітність і якість судової системи".

"Євросоюз закликає владу Грузії виконати свої зобов'язання щодо реформ, у тому числі в інтересах грузинського народу у сфері правосуддя, а також для майбутніх відносин з ЄС", - заявив Крамп.

ЄС в листопаді 2020 року повідомив про те, що в рамках програми макрофінансової допомоги надасть Грузії 100 млн євро для підтримки платіжного балансу країни і полегшення її бюджетних фінансових потреб у подоланні наслідків пандемії COVID-19.

За інформацією ЄС, цей кредит складається з 75 млн євро, виділених з програми макрофінансової допомоги, оголошеної в квітні 2020 року, спрямованої на пом'якшення соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу, і 25 млн євро, що представляють собою останній транш з попередньої програми макрофінансової допомоги, затвердженої в квітні 2018 року.

"В цілому 95 млн євро виділяються у вигляді пільгових кредитів, 5 млн євро - у вигляді грантів", - говорилося в прес-релізі грузинського офісу ЄС.

На 1 серпня 2021 року борг Грузії перед ЄС становив 133 млн євро.