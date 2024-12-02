Грузия готова к переговорам "хоть сегодня". Премьер обвинил посла ЕС в "дезинформации"

На фоне протестов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил готовность "хоть сегодня" начать переговоры о вступлении страны в Европейский Союз, если такое решение будет принято в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы не только не останавливаем процесс евроинтеграции, но мы активизируем наши усилия, чтобы обеспечить вступление Грузии в Европейский Союз в 2030 году", - заявил он.

В то же время, посла ЕС в Грузии Павла Герчинского Кобахидзе обвинил в "дезинформации".

"На этом фоне позорно и тревожно то, что посол Европейского Союза был причастен к дезинформационной кампании, проводимой радикальной оппозицией и аффилированным с ней общественным организациям и СМИ", - отметил премьер-министр Грузии.

Издание отмечает, что такие заявления Кобахидзе прозвучали после заявлений европейских чиновников, указывающих на антидемократические действия грузинского правительства.

Премьер-министр страны считает эти заявления несправедливыми и утверждает, что именно партия "Грузинская мечта" инициировала ключевые евроинтеграционные шаги: подписание соглашения об ассоциации, зону свободной торговли и получение безвиза.

Он также обратил внимание на якобы "системное насилие" со стороны оппозиционных группировок, которое, по его мнению, остается без внимания европейских партнеров.

Кобахидзе подчеркнул, что грузинские власти остаются "преданными евроинтеграции", несмотря на давление и критику.

Что предшествовало

В конце прошлого месяца, 29 ноября, посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский впервые прокомментировал ситуацию в Грузии после заявления премьера Ираклия Кобахидзе об отложении процесса евроинтеграции до 2028 года.

Герчинский назвал это решение как "отчаянным" и "жалким", подчеркнув, что оно противоречит стремлениям большинства грузин и политике, которую декларировали грузинские власти.

До его заявления, 28 ноября, в Грузии уже начались массовые протесты. Поводом стало решение партии "Грузинская мечта" отказаться от бюджетных грантов ЕС и не ставить вопрос о начале переговоров по членству до конца 2028 года.

Несмотря на это, власти продолжают заявлять, что целью якобы остается вступление страны в Евросоюз до 2030 года.

Протестующие обвиняют правительство в фактической блокировке евроинтеграции и требуют досрочных парламентских выборов.

С 28 ноября по 1 декабря полиция трижды разгоняла акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, применяя силу и спецсредства. Были задержаны сотни человек, а также зафиксированы нападения на демонстрантов и журналистов.

Сегодня стало известно, что силовики задержали одного из лидеров оппозиции и несколько журналистов.

Министерство внутренних дел объясняет действия правоохранителей ответом на насилие со стороны протестующих. Впрочем, правозащитные организации и омбудсмен заявили, что насилие было применено даже к мирным участникам акций.

Кроме того, утром 2 декабря силовики задерживали даже тех граждан, которые шли на работу неподалеку от мест, где проходили протесты.