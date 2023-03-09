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Грузинских протестующих, которых не доставили в суд, отпустили из СИЗО

Фото: полиция отпустила протестующих, не доставленных в суд (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Грузинских митингующих, задержанных во время протестов в Тбилиси и еще не доставленных в суд, отпустили из СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Грузии.

проводятся следственные действия с целью установления, установления и задержания лиц, совершивших нападение на полицейских и совершивших другие насильственные действия во время акции протеста, продолжающейся у здания парламента.

Обновлено в 19:40

По данным грузинского Telegram-канала "Новости Грузии", из 133 задержанных на акциях 7-8 марта, уволены 132 человека.

Однако один человек до сих пор остается под стражей.

Напомним, ранее мы сообщали, что часть задержанных на протестах в Тбилиси перевели в другие города.

Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.

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Грузия