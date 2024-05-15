Не грузинская мечта. Почему Тбилиси протестует и возможна ли смена власти в Грузии

В ходе подготовки материала использовались публикации "Эхо Кавказа", "Новости-Грузия", "Грузия Online", BBC, заявления грузинских и западных политиков, комментарии грузинской депутатки Хатии Деканоидзе и грузинского политолога Гелы Васадзе.

Содержание

Что происходит в Грузии

В апреле парламент Грузии принялся за рассмотрение закона об иноагентах. Это уже не первая попытка руководящей партии "Грузинская мечта", основателем которой является пророссийский миллиардер Бидзина Иванишвили, протолкнуть этот закон, но в этот раз ей удалось довести рассмотрение документа в парламенте до завершения.

История с этим скандальным законом тянется еще с весны прошлого года. Тогда после одобрения документа в первом чтении в Грузии вспыхнули протесты, которые сразу были разогнаны силовиками. На сторону протестующих стала президент Саломе Зурабишвили, пообещав наложить вето на закон, если парламент окончательно его одобрит.

После двух "горячих дней" на улицах Тбилиси грузинский парламент дал заднюю и отклонил закон во втором чтении, после того как "Грузинская мечта" отозвала его. Но уже этой весной грузинские власти вернулись к скандальному закону, быстро приняв документ в двух чтениях, что вновь вызвало массовые протесты.

"Горячо" проходило рассмотрение закона и в грузинском парламенте. Голосования во втором и третьем чтениях сопровождались драками между парламентариями. Но, в конце концов, это не помешало его окончательному одобрению.

Что не так с законом об иноагентах в Грузии

Критики грузинского закона об иноагентах называют его "российским". И не зря. Хотя его авторы и утверждали, что за основу брался американский закон FARA (одобренный еще в 1938 году для противодействия нацистской пропаганде в США), документ аналогичен его российской версии.

В Грузии протестуют из-за скандального закона об иноагентах (фото: Getty Images)

Так, закон об иноагентах предусматривает, что неправительственные организации и СМИ, в которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны зарегистрироваться и получить статус агента иностранного влияния. Под эту гребенку попадет абсолютное большинство грузинских медиа и неправительственных организаций, работающих преимущественно с западными фондами.

"Иноагентам" придется заполнять публичные финансовые декларации, а за уклонение от выполнения требований закона им будет грозить штраф в 25 тысяч лари – более 9 тысяч долларов.

Более того, грузинский Минюст в любое время сможет проводить мониторинг медиа и организаций для "обнаружения иноагентов", получая при этом разную информацию, в том числе персональные данные.

В "Грузинской мечте" утверждали, что этот закон нужен для прозрачности и подотчетности, а также обвиняли неправительственные организации в подготовке революции, но критики считают, что документ послужит инструментом давления и репрессий в отношении инакомыслящих.

По мнению грузинской оппозиционерки Хатии Деконоидзе, за этим законом стоит основатель "Грузинской мечты" Иванишвили, желающий накануне парламентских выборов лишить влияния независимые СМИ и неправительственные организации.

"Но самое главное, чтобы вы понимали, здесь правительство в Грузии ничего не решает, здесь Иванишвили все решает, его ставленники. И самое главное, чтобы мы дошли до выборов, демократических выборов без этого закона. Потому что если будут принимать этот закон, то это означает, что Иванишвили хочет элиминировать все гражданское общество, все НПО", – говорила она в блиц-интервью РБК-Украина.

Как ЕС и США реагируют на ситуацию в Грузии и каков интерес России

На Западе стремление грузинских властей принять закон об иноагентах встретили с резкой критикой. Еще после первого чтения глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи выступили с совместным заявлением, в котором предупредили Тбилиси о проблемах на пути в ЕС, которые могут возникнуть после одобрения этого документа.

"Это очень тревожное событие, и окончательное принятие закона окажет негативное влияние на прогресс Грузии на пути в ЕС. Закон ограничит возможности гражданского общества и СМИ, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии", – подчеркивали Боррель и Варгеи.

На Западе не поддерживают грузинский закон об иноагентах (фото: Getty Images)

Раскритиковали идею "Грузинской мечты" и в Европейском парламенте. Европарламентарии поддержали резолюцию с призывом не вступать в переговоры о вступлении Грузии в ЕС в случае одобрения закона. Среди евродепутатов были даже предложения отозвать грузинский статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Реагируя на критику, глава "Грузинской мечтый" Иракли Гарибашвили заявлял, что грузинское правительство готово отменить или пересмотреть скандальный закон, если Брюссель пригласит Грузию в Евросоюз.

"Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать, пересмотреть его, переработать или принять новый", - говорил глава "Грузинской мечты", отмечая, что евроинтеграционный процесс Грузии фактически остановился еще в прошлом году из-за неготовности ЕС к расширению.

В НАТО также критиковали закон, называв его "шагом назад" на пути к евроатлантической интеграции Грузии. Специальный представитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина отмечал, что обеспечение свободы СМИ является важным условием для вступления в НАТО.

Ситуация с этим законом существенно отразилась на отношениях Тбилиси с Вашингтоном. В начале мая американский посол в Грузии Робин Данниган рассказал об отказе грузинского премьера от официального приглашения прилететь в Вашингтон. Министерство иностранных дел Грузии в официальном заявлении объяснило отказ Кобахидзе тем, что Вашингтон якобы потребовал, чтобы грузинский парламент временно прекратил рассмотрение закона об иноагентах.

"Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем послу США было дано подробное объяснение", – говорилось в заявлении МИД.

А на этой неделе основатель "Грузинской мечты" Иванишвили отказался встречаться с прибывшим в Тбилиси помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном. Это уже не первый отказ Иванишвили от встреч с европейскими и американскими политиками и дипломатами. Эти отказы объясняют "шантажом и де-факто санкциями партии глобальной войны".

Речь идет о 2 миллиардах долларов Иванишвили, которые швейцарский банк Credit Suisse заморозил ему после полномасштабного вторжения России в Украину. Поводом для заморозки активов Иванишвили послужили подозрения, что они могут быть связаны с Россией. Так что главное условие Иванишвили для встреч – разблокирование этих денег. В свою очередь, О'Брайен уже после окончательного принятия законопроекта заявил об угрозе приостановления финансовой помощи Грузии и введении персональных санкций.

Руководство "Грузинской мечты" игнорирует встречи с западными политиками и дипломатами (фото: Getty Images)

По мнению грузинского политолога Гелы Васадзе, Иванишвили затаил обиду на Запад, а россияне "накрутили" его выдумками о том, что Запад еще и готовит смену власти в Грузии. И это может иметь связь с настойчивостью грузинских властей одобрить скандальный закон.

"Иванишвили уверен, что против него есть заговор, что его собираются свергать. Включать заднюю он не собирается, но возможен определенный торг. Но это чисто тактический торг: давайте мы примем, а потом будем уже говорить. Но в общем, на самом деле суть – вернуть миллиарды и не пытаться его свергнуть. Вот конкретные месседжи, которые озвучили перед западом", – пояснил Васадзе в комментарии РБК-Украина.

При этом, по мнению политолога, в случае отказа Запада идти на его условия Иванишвили фактически угрожает изменением внешнеполитического курса. Это, по словам Васадзе, не будет означать "вывешивания российских флагов", но скажется, например, на торговых связях Грузии с Западом и Востоком.

"Изменение курса – это, например, строительство китайского порта Анаклия или железной дороги. Это изменение курса. Изменение курса – это тихий бойкот развития коридоров восток-запад и поддержка коридоров север-юг. Очень просто на самом деле", – сказал политолог изданию.

Оппозиционерка Деконоидзе уверена, что стратегическими советниками Иванишвили в этой ситуации являются россияне, и не исключает причастности понаехавшей в Грузию российской агентуры. Васадзе также допускает заинтересованность России в том, что Грузия может сменить свой внешний вектор, поскольку Москва из-за войны с Украиной фактически потеряла свое влияние в регионе.

"Да и не только в регионе. Понимаете, в чем дело, на западе у них все перекрыто. Россия находится в логистической блокаде, ее ценность для Китая стремительно падает, а с возвращением Южного Кавказа она возвращает себе китайский транзит. То есть здесь дело не в регионе, здесь цена намного выше. Для России это цена выживания. Если на Южном Кавказе их тоже отрежут, то весьма и весьма сомнительны будут перспективы в России", – добавил политолог.

Могут ли протесты в Грузии привести к смене власти

Протесты, вспыхнувшие в апреле из-за закона об иноагентах, продолжаются в Грузии до сих пор. В эти выходные в Тбилиси, по оценкам фактчекингового проекта Visioner, состоялся крупнейший в грузинской истории антиправительственный протест. На улицы Тбилиси вечером субботы вышли по меньшей мере 200 тысяч человек, а общее количество протестующих в течение дня приближалось к 300 тысячам, что составляет около 10% населения Грузии.

"Я думаю, что протесты будут продолжаться, они растут. Сегодня уже все институты и университеты присоединились к протесту, студенты вышли в Батуми, Кутаисе, других городах. И это очень важная новость, потому что до этого студенты так массово никогда не выходили", – говорила Деканоидзе в интервью РБК-Украина.

В Тбилиси состоялась самая массовая акция протеста в грузинской истории (фото: Getty Images)

Однако у грузинских протестов нет лидеров, ни среди политикума, ни среди общественности. По мнению Деканоидзе, такой горизонтальный протест имеет свои преимущества, поскольку власти могли бы легко дискредитировать того или иного лидера протестов. И, как считает оппозиционерка, важно сохранить протест именно в таком виде.

Сегодня среди грузин не ощущаются революционные настроения, а протесты имеют форму скорее мирной акции. Несмотря на разгоны акций протеста силовиками, часто сопровождающимися водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями, грузинские протестующие не переходят к силовому противостоянию и свержению правительства "Грузинской мечты".

Однако, как отметил в разговоре с РБК-Украина Васадзе, революционный сценарий всегда присутствует в странах с неразвитыми демократическими веяниями, и Грузия здесь не исключение. Но делать какие-либо прогнозы политолог отказался, хотя и отметил, что революционный сценарий будет полной заслугой руководящей партии.

"У нас протесты мирные. Поэтому вся ответственность лежит на правительстве", – отмечала в интервью РБК-Украина и Деканоидзе.

Вероятно, сменится ли в Грузии власть, будет решаться на парламентских выборах в октябре. Ситуация с законом об иноагентах несомненно пошатнула позиции правящей "Грузинской мечты", считают Деканоидзе и Васадзе.

По словам политолога, ранее около 70% грузинских избирателей были инертными и не поддерживали ни власть, ни оппозицию, но в этом году большинство из них готово идти голосовать. И если бы выборы проходили сегодня, то, по мнению Васадзе, они голосовали бы за любую оппозицию.

"За кого-то из оппозиции. Все равно за кого. И все разговоры о том, что нужно оппозиции объединиться, я называю "неправильным медом". Я считаю, что оппозиции объединяться не за чем. Оппозиция должна идти отдельными партизанскими отрядами на выборы и приводить своего избирателя", – сказал он.

Вчера же грузины снова вышли на протесты в центре Тбилиси и, вероятно, будут продолжать это делать дальше, поскольку история с законом об иноагентах еще не закончена. Президент Зурабишвили обещала отклонить скандальный документ после третьего чтения, но парламент имеет конституционный механизм для преодоления вето.

Эта история может продолжаться еще в течение июня и сопровождаться протестами. И хотя сегодня у протестующих нет четкого плана, а у грузинской оппозиции отсутствует единство, протестный потенциал среди грузин достаточно велик.