У Грузії заявили про повну готовність вступу до НАТО

Грузія повністю готова вступити в НАТО. За словами прем'єр-міністра Георгія Гахарії, Грузія обов'язково доведе процес вступу в НАТО до кінця.

Про це повідомляє Interfax.

Гахарія зазначив, що для Грузії залишаються стратегічними напрямки партнерства з НАТО, США і Євросоюзом.

"Сьогодні Грузія повністю готова до вступу в НАТО. Це бачать і цінують наші партнери. Це - процес, і ми обов'язково доведемо його до кінця", - сказав грузинський прем'єр.

За його словами, євроатлантична інтеграція і мирний розвиток Грузії є обов'язковим умовам відновлення територіальної цілісності країни.

У свою чергу США висловили підтримку уряду Грузії з нагоди 12-ї річниці російсько-грузинської війни, а також назвали Грузію "важливим партнером США і НАТО".

"Окупація Південної Осетії і Абхазії, а також постійне втручання у внутрішню політику Грузії тривають через дванадцять років після безрозсудного вторгнення Росії. Грузія довела, що є важливим партнером США і НАТО, особливо в Афганістані", - йдеться в заяві представників Конгресу США Еліота Енгеля і Майкла Маккаула.

Також вони висловили підтримку не тільки Грузії, але і Україні, а також іншим партнерам США, які страждають від ворожих дій президента Росії Володимира Путіна за кордоном.

Відзначимо, парламент Грузії проголосував за інтеграцію в НАТО ще в 2006 році. Однак комісія НАТО-Грузія була створена лише у вересні 2008 року, через місяць після конфлікту в Південній Осетії і Абхазії.

Нагадаємо, в липні в Конгресі США закликали забезпечити Україні чіткий шлях до членства в НАТО.

Також РБК-Україна писало, що в червні Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.