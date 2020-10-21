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У Грузії захопили заручників у банку

Автор: РБК-Україна

У грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік захопив у заручники співробітників і відвідувачів банку Bank of Georgia. У злочинця при собі автомат і граната.

Про це повідомляє Перший канал Громадського телебачення Грузії.

Поки чоловік не висував своїх вимог.

Як повідомляє "Грузія Online", злочинців може бути двоє, а один зі співробітників банку встиг натиснути тривожну кнопку. На місці події перебувають співробітники поліції та спецназ.

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За словами співробітника банку, озброєний чоловік кілька разів вистрілив, увійшовши до будівлі банку.

За попередніми даними, в заручниках можуть знаходитися до 40 осіб.

Нагадаємо, на початку серпня у французькому місті Гавр чоловік захопив заручників в одному з відділень банку. Чоловік тримав заручників близько шести годин, після чого його затримали.

Крім того, 3 липня у Києві чоловік захопив відділення банку і взяв у заручники одну зі співробітниць; зловмисника затримали спецназівці Служби безпеки України, а зараз він знаходиться під вартою.

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