У Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19

У Грузії підтвердили перший випадок зараження новим різновидом коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

За словами глави МОЗ Грузії Катерини Тикарадзе, інфікованим є громадянин Грузії середніх років, який напередодні приїхав з Ірану через Азербайджан.

Також міністр заявила, що ризик поширення вірусу немає, через те, що в карантин будуть поміщені співробітники, які контактували з ним.

При цьому вона додала, що нині в інфекційній лікарні в Тбілісі знаходяться 14 пацієнтів з високою температурою, з них 11 громадян Грузії, а також громадянин Китаю і Ірану.

Крім того, з 21 лютого на карантин у лікарняному комплексі в селі Сачхере (регіон Імереті) знаходяться 34 громадян Грузії, які прибули з Китаю.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. У країні також зафіксовано 11 смертей.

Крім того, Головний ситуаційний центр при РНБО за результатами аналізу та моделювання можливого варіанту поширення коронавіруса COVID-2019 в Україні виділив групи ризику в розрізі вікової категорії.