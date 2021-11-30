У Грузії відклали суд у справі Саакашвілі

Суд у справі колишнього президента Грузії і голови виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі відклали до 23 грудня. Причиною стали зіткнення біля будівлі суду в Тбілісі між поліцією і прихильниками колишнього глави держави.

"Весь світ вражений тим, що я звертаюся до вас через цю скляну стіну замість того, щоб вільно пересуватися по створеній мною країні. Всі знають, що я не повинен сидіти у в'язниці, тому що всі звинувачення проти мене сфабриковані і політично мотивовані", - сказав Саакашвілі.

Саакашвілі перейшов на англійську мову, сказавши, що звертається до "міжнародних партнерів Грузії", і заявив, що його катували, били, принижували і "нелюдськи чинили".

Раніше Мін'юст Грузії неодноразово відмовляв Саакашвілі в присутності в залі суду через заходи безпеки і ризик погіршення стану здоров'я. Йому пропонували брати участь у процесі дистанційно або проводити судові засідання у в'язниці, проте політик відмовився.

Процес йде в Тбіліському міському суді. Попереднє засідання пройшло 11 жовтня без Саакашвілі. Тоді його не доставили до суду через, як пояснили в пенітенціарній системі, - заходи безпеки і стан здоров'я голодуючого тоді політика.