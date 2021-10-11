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У Грузії вимагають звільнити Саакашвілі після повідомлень про погіршення здоров'я екс-президента

Автор: Артур Родивилов

Прихильники Михайло Саакавшілі зібралися біля в'язниці в Руставі, де утримується колишній президент Грузії. Вони вимагають його звільнити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузії".

Акція проходить на тлі повідомлень про серйозне погіршення стану здоров'я Саакашвілі.

Присутні прихильники екс-президента вимагають його звільнення. Деякі учасники стихійної акції закликали політика припинити голодування. У їхньому числі був брат Саакашвілі.

"Як і всі присутні тут, я дуже стурбований. Міша, може хоча б на час ти зупиниш голодування. Зараз твоє здоров'я дуже важливо", - сказав Давид Саакашвілі.

Адвокат Саакашвілі повідомив, що в понеділок буде домагатися зустрічі зі своїм підзахисним. Він висловив сподівання, що разом з екс-президентом вони приймуть "певні рішення у зв'язку з його станом".

Також повідомляється, що спеціальна пенітенціарна служба мін'юсту Грузії спростувала інформацію про погіршення стану здоров'я Саакашвілі. За даними видання, у відомстві заявляють, що життєві показники ув'язненого в нормі, і він знаходиться під постійним наглядом медиків.

Як повідомлялося, особистий лікар Михайла Саакашвілі, який відвідав його у в'язниці, заявив про погіршення стану здоров'я екс-президента Грузії на десятий день голодування.

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Міхеіл Саакашвілі