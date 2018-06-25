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У Грузії на весіллі отруїлися 100 осіб

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 12:45
Ілюстративне фото (twitter.comSputnikGeorgia)
Ілюстративне фото (twitter.comSputnikGeorgia)

Частина постраждалих знаходиться у лікарнях

У Батумі (Грузія) щонайменше 100 людей отруїлися на весіллі в ресторані "Кахабер". Про це повідомляє місцевий телеканал Rustavi2.

Відзначається, що частина постраждалих залишається у лікарнях.

Зокрема, медики після взяття проб виявили в їжі з ресторану бактерії сальмонели, проте в закладі заперечують причетність до отруєння.

За словами директора Центру громадської охорони здоров'я Аджарії Ніно Ніжарадзе, гості могли отруїтися кремовим тортом через порушення температурного режиму для зберігання. Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Свердловській області (Росія) у дитячому таборі "Сосновий бор" отруїлися 64 дитини. Інцидент стався у місті Кушва. Всі 64 людини були госпіталізовані. Відзначається, що всі діти - у віці від 7 до 12 років.

У Львівській області з отруєнням госпіталізовано 6 дітей У Хмельницькій області кількість госпіталізованих з отруєнням зросла до 23
Теги публікації: Грузія, отравление, свадьба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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