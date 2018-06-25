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В Грузии на свадьбе отравились 100 человек

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:45
Иллюстративное фото (twitter.comSputnikGeorgia)
Иллюстративное фото (twitter.comSputnikGeorgia)

Часть пострадавших находится в больницах

В Батуми (Грузия) по меньшей мере 100 человек отравились на свадьбе в ресторане "Кахабери". Об этом сообщает местный телеканал Rustavi2.

Отмечается, что часть пострадавших остается в больницах.

В частности, медики после взятия проб обнаружили в еде из ресторана бактерии сальмонеллы, однако в заведении отрицают причастность к отравлению.

По словам директора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, гости могли отравиться кремовым тортом из-за нарушения температурного режима для хранения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области (Россия) в детском лагере "Сосновый бор" отравились 64 ребенка. Инцидент произошел в городе Кушва. Все 64 человека были госпитализированы. Отмечается, что все дети - в возрасте от 7 до 12 лет.

Во Львовской области с отравлением госпитализированы 6 детей В Хмельницкой области количество госпитализированных с отравлением возросло до 23
Теги публикации: Грузия, отравление, свадьба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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