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У Грузії скоротили інтервал між бустерними щепленнями

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Четвер 23 грудня 2021 21:09
У Грузії скоротили інтервал між бустерними щепленнями Фото: у Грузії скоротили інтервал між бустерними щепленнями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Грузії прийняла рішення скоротити термін між бустерними щепленнями. Зокрема, при вакцинації препаратами Pfizer і AstraZeneca.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія онлайн".

Sinopharm і AstraZeneca можна було отримати лише через 5 місяців після другого щеплення, а у випадку з вакцинами Sinopharm і Sinovak - через 3 місяці, то зараз Рада з імунізації рекомендує допустити отримання бустерної дози будь-якої вакцини з третього місяця.

"Рішення у зв'язку з бустерною дозою завтра відіб'ється в наказі міністра і з понеділка буде можливе отримання вакцини з третього місяця", - заявила вона.

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