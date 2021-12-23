У Грузії скоротили інтервал між бустерними щепленнями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія онлайн" .

Sinopharm і AstraZeneca можна було отримати лише через 5 місяців після другого щеплення, а у випадку з вакцинами Sinopharm і Sinovak - через 3 місяці, то зараз Рада з імунізації рекомендує допустити отримання бустерної дози будь-якої вакцини з третього місяця.

"Рішення у зв'язку з бустерною дозою завтра відіб'ється в наказі міністра і з понеділка буде можливе отримання вакцини з третього місяця", - заявила вона.