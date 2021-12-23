В Грузии сократили интервал между бустерными прививками

Власти Грузии приняли решение сократить срок между бустерными прививками. В частности, при вакцинации препаратами Pfizer и AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия онлайн" .

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявил, что если ранее бустерную дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca можно было получить лишь спустя 5 месяцев после второй прививки, а в случае с вакцинами Sinopharm и Sinovak - спустя 3 месяца, то сейчас Совет по иммунизации рекомендует допустить получение бустерной дозы любой вакцины с третьего месяца.

"Решение в связи с бустерной дозой завтра отразится в приказе министра и с понедельника будет возможно получение вакцины с третьего месяца", - заявила она.